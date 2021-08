மாநில செய்திகள்

சங்கம் வளர்த்த மதுரையில் கலைஞர் நூலகம்: அ.தி.மு.க.விற்கு கசக்கிறது அமைச்சர் எ.வ.வேலு கடும் கண்டனம் + "||" + In Madurai to develop the association Artist Library Crushing to the ADMK Minister EV Velu strongly condemned

சங்கம் வளர்த்த மதுரையில் கலைஞர் நூலகம்: அ.தி.மு.க.விற்கு கசக்கிறது அமைச்சர் எ.வ.வேலு கடும் கண்டனம்