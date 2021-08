மாநில செய்திகள்

அனைவருக்குமான சட்டங்களை நிறைவேற்றி ‘இந்தியாவுக்கே முன்னோடியாக திகழ்ந்தவர் கருணாநிதி’ சபாநாயகர் மு.அப்பாவு புகழாரம் + "||" + For everyone Law enforcement He was a pioneer for India Karunanidhi Praise to Speaker M. Appavu

அனைவருக்குமான சட்டங்களை நிறைவேற்றி ‘இந்தியாவுக்கே முன்னோடியாக திகழ்ந்தவர் கருணாநிதி’ சபாநாயகர் மு.அப்பாவு புகழாரம்