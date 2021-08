மாநில செய்திகள்

ஏழை-எளிய மக்களின் இதயங்களை வென்றவர்: ‘கருணாநிதி மக்களின் முதல்-அமைச்சர்' பன்வாரிலால் புரோகித் புகழாரம் + "||" + Karunanidhi First-Minister of the People Purohit Praise by Panwar

ஏழை-எளிய மக்களின் இதயங்களை வென்றவர்: ‘கருணாநிதி மக்களின் முதல்-அமைச்சர்' பன்வாரிலால் புரோகித் புகழாரம்