மாநில செய்திகள்

கருணாநிதி படத்திறப்பு விழாவில் பங்கேற்க முறைப்படி அழைத்தும் அ.தி.மு.க. பங்கேற்கவில்லை -அமைச்சர் துரைமுருகன் + "||" + Karunanidhi will be formally invited to participate in the launch ADMK Did not participate Minister duraimurugan

கருணாநிதி படத்திறப்பு விழாவில் பங்கேற்க முறைப்படி அழைத்தும் அ.தி.மு.க. பங்கேற்கவில்லை -அமைச்சர் துரைமுருகன்