மாநில செய்திகள்

இலவச ஸ்கூட்டர் வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் அமைச்சர் கே.ஆர்.பெரியகருப்பன் உறுதி + "||" + Free scooter The presentation plan will be implemented Minister KR Periyakaruppan confirmed

இலவச ஸ்கூட்டர் வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் அமைச்சர் கே.ஆர்.பெரியகருப்பன் உறுதி