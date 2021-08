மாநில செய்திகள்

புதுவையில் ஒரே நாளில் பெண்கள் 3 பேர் பலியாகி உள்ள நிலையில் கொரோனா பாதிப்பு திடீரென அதிகரித்துள்ளது. + "||" + The incidence of corona has increased sharply in Puduvai as 3 women have been killed in a single day.

