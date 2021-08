மாநில செய்திகள்

என்ஜினீயரிங் உள்ளிட்ட தொழிற்படிப்புகளில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு - அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முடிவு + "||" + Including engineering In vocational courses For government school students 7.5 per cent reservation Decision at the Cabinet meeting

