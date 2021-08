மாநில செய்திகள்

பட்டிவீரன்பட்டியில் சிக்கிய போலி போலீஸ் உதவி கமிஷனரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி + "||" + Permission to detain and interrogate the Assistant Commissioner of Fake Police

பட்டிவீரன்பட்டியில் சிக்கிய போலி போலீஸ் உதவி கமிஷனரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி