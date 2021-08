வழிபாட்டு தலங்களில் 3 நாட்கள் பொது மக்களுக்கு தடை; செப்டம்பர் 1-ந் தேதி முதல் பள்ளிகளை திறக்க திட்டம்

மாநில செய்திகள்

வழிபாட்டு தலங்களில் 3 நாட்கள் பொது மக்களுக்கு தடை; செப்டம்பர் 1-ந் தேதி முதல் பள்ளிகளை திறக்க திட்டம் + "||" + The plan is to open schools from September 1, banning the public from worshiping for 3 days

வழிபாட்டு தலங்களில் 3 நாட்கள் பொது மக்களுக்கு தடை; செப்டம்பர் 1-ந் தேதி முதல் பள்ளிகளை திறக்க திட்டம்