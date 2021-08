மாநில செய்திகள்

ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கு பெற்று திரும்பிய தமிழக வீராங்கனை அக்காளின் மரண செய்தி கேட்டு கதறி அழுதார் + "||" + The Tamil Nadu athlete, who had returned from the Olympics, cried when he heard the news of his brother's death

ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கு பெற்று திரும்பிய தமிழக வீராங்கனை அக்காளின் மரண செய்தி கேட்டு கதறி அழுதார்