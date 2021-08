மாநில செய்திகள்

பயனாளிகளின் வங்கி கணக்கில் ரூ.500 கூடுதல் உதவித்தொகை + "||" + Minister Theni Jayakumar said that an additional grant of Rs. 500 has been credited to the bank accounts of the beneficiaries.

