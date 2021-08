மாநில செய்திகள்

சென்டிரல் ரெயில் நிலையம் அருகில் டெல்லியை போன்று சென்னையிலும் மெட்ரோ ரெயில் அருங்காட்சியகம் + "||" + The Metro Rail Museum is located in Chennai as well as in Delhi, near the Central Railway Station

