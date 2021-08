மாநில செய்திகள்

கொரோனாவால் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளை கண்டறியும் பணி தொடங்கியது வீடு வீடாக ஆசிரியர்கள் கணக்கெடுப்பு + "||" + The task of locating children who have lost their parents to corona has begun with a house-to-house teachers survey

கொரோனாவால் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளை கண்டறியும் பணி தொடங்கியது வீடு வீடாக ஆசிரியர்கள் கணக்கெடுப்பு