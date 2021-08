மாநில செய்திகள்

போக்குவரத்து கழகங்களை வலுப்படுத்த நடவடிக்கை தமிழக அரசுக்கு, வேல்முருகன் கோரிக்கை + "||" + Velmurugan requests the Government of Tamil Nadu to take steps to strengthen transport corporations

போக்குவரத்து கழகங்களை வலுப்படுத்த நடவடிக்கை தமிழக அரசுக்கு, வேல்முருகன் கோரிக்கை