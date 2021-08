மாநில செய்திகள்

1983-ம் ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி வன்னியர்களுக்கு 10.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது + "||" + According to the 1983 census, 10.5 per cent reservation was given to the Vanni.

