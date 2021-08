மாநில செய்திகள்

சுழற்சி முறையில் மாணவர்களை வரவழைக்க முடிவு: சூழ்நிலையை பொறுத்து செப்டம்பர் 1-ந் தேதி முதல் பள்ளிகள் திறப்பு + "||" + Decision to invite students in rotation: Schools open from September 1 depending on the situation

