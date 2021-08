மாநில செய்திகள்

போலீஸ் விசாரணையில் இறந்த சாத்தான்குளம் வாலிபர் குடும்பத்துக்கு ரூ.5 லட்சம் இழப்பீடு + "||" + Rs 5 lakh compensation to the family of Sathankulam youth who died during the police investigation

