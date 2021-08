மாநில செய்திகள்

ஆவின் பால் விலை குறைப்பால் 3 மாதங்களில் 1.65 லட்சம் லிட்டர் விற்பனை அதிகரிப்பு: அமைச்சர் நாசர் + "||" + 1.65 lakh liter sales increase in 3 months due to reduction in Avin milk price: Minister Nasser

