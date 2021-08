மாநில செய்திகள்

பாடங்கள் குறைப்பு குறித்து கல்வித்துறை ஆலோசனை; பள்ளிகள் திறப்பு தொடர்பாக வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் விரைவில் வெளியீடு + "||" + Academic advice on subject reduction; Guidelines regarding the opening of schools will be issued soon

பாடங்கள் குறைப்பு குறித்து கல்வித்துறை ஆலோசனை; பள்ளிகள் திறப்பு தொடர்பாக வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் விரைவில் வெளியீடு