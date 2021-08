மாநில செய்திகள்

பெகாசஸ் பற்றி விவாதித்தால் உண்மை வெளிவந்துவிடும் என்று மத்திய அரசு அஞ்சுகிறது: கார்த்தி சிதம்பரம் + "||" + The Central government fears that the truth will come out if we discuss the Pegasus: Karthi Chidambaram

