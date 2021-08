மாநில செய்திகள்

கார் டயர் வெடித்து லாரி மீது மோதல் குழந்தை உள்பட 7 பேர் பலி குலதெய்வ கோவிலுக்கு சென்றபோது துயரம் + "||" + Tragedy struck when a car tire exploded and collided with a lorry, killing 7 people, including a child, at the Kuladeyva temple

கார் டயர் வெடித்து லாரி மீது மோதல் குழந்தை உள்பட 7 பேர் பலி குலதெய்வ கோவிலுக்கு சென்றபோது துயரம்