மாநில செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ள இடங்களில் ‘மைக்ரோ’ கட்டுப்பாட்டு மையங்கள் அமைக்க நடவடிக்கை + "||" + Steps to set up ‘micro’ control centers in areas where corona exposure is high

கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ள இடங்களில் ‘மைக்ரோ’ கட்டுப்பாட்டு மையங்கள் அமைக்க நடவடிக்கை