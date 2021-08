மாநில செய்திகள்

பணக்காரர்களுக்கு எதற்கு நிவாரண நிதி? மக்களின் பொருளாதார நிலைக்கு ஏற்ப அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்படும் + "||" + Why relief funds for the rich? Government welfare assistance will be provided according to the economic status of the people

பணக்காரர்களுக்கு எதற்கு நிவாரண நிதி? மக்களின் பொருளாதார நிலைக்கு ஏற்ப அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்படும்