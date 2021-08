மாநில செய்திகள்

ரூ.10 லட்சத்துடன் கருணாநிதி செம்மொழி தமிழ் விருது பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு + "||" + Karunanidhi Classical Tamil Award with Rs. 10 lakhs announced in the budget

ரூ.10 லட்சத்துடன் கருணாநிதி செம்மொழி தமிழ் விருது பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு