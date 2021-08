மாநில செய்திகள்

மு.க.ஸ்டாலின் அரசின் முதல் பட்ஜெட் தாக்கல்: புதிய வரிகள் இல்லை, பெட்ரோல் விலை ரூ.3 குறைப்பு + "||" + No new taxes on MK Stalin's government's first budget Reduction of petrol price by Rs

