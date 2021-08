மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரி, லாஸ்பேட்டை தொகுதியில் 300 பேருக்கு உதவித்தொகை + "||" + In Puducherry Laspet constituency, a program was held to provide scholarships to 300 elderly and widowed persons abandoned by their husbands through the Puduvai Women's Development Department.

