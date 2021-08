மாநில செய்திகள்

கீழூர் நினைவிடத்தில் தியாகிகளுக்கு மரியாதை + "||" + Minister Theni Jayakumar paid homage to the martyrs at the State Legal Transfer Day function held at the Keezhur Memorial. The ceremony was boycotted by the Governor, First Minister.

