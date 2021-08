மாநில செய்திகள்

உள்கட்டமைப்பு திட்டத்தின் அளவு ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை விடவும் ஆண்டுதோறும் அதிகரிப்பு; பிரதமரின் சுதந்திர தின அறிவிப்பு குறித்து ப.சிதம்பரம் கிண்டல் + "||" + Be happy size of infra plan growing faster every year than GDP, says Chidambaram

உள்கட்டமைப்பு திட்டத்தின் அளவு ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை விடவும் ஆண்டுதோறும் அதிகரிப்பு; பிரதமரின் சுதந்திர தின அறிவிப்பு குறித்து ப.சிதம்பரம் கிண்டல்