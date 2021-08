மாநில செய்திகள்

தொண்டர்களைத்தான் எனக்கு துணையாக ஜெயலலிதா விட்டு சென்றுள்ளார்: சசிகலா + "||" + Jayalalithaa has left volunteers to accompany me: Sasikala

தொண்டர்களைத்தான் எனக்கு துணையாக ஜெயலலிதா விட்டு சென்றுள்ளார்: சசிகலா