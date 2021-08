மாநில செய்திகள்

போலி பத்திரங்களை ரத்து செய்ய அதிகாரம் வழங்கும் வகையில் புதிய சட்டம் - அமைச்சர் மூர்த்தி தகவல் + "||" + New law to give power to cancel fake land documents Minister Moorthy Information

போலி பத்திரங்களை ரத்து செய்ய அதிகாரம் வழங்கும் வகையில் புதிய சட்டம் - அமைச்சர் மூர்த்தி தகவல்