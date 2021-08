மாநில செய்திகள்

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் 59-வது பிறந்தநாள் விழா + "||" + Viduthalai Chiruthaigal Katchi leader Thol. Thirumavalavan's 59th birthday; Welfare assistance was provided to the poor and needy

