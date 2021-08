மாநில செய்திகள்

அறநிலையத்துறை சட்டத்தை ரத்து செய்யக்கோரி வழக்குகள்; ஐகோர்ட்டில் விசாரணை தள்ளிவைப்பு + "||" + Cases seeking repeal of the Charity Act; Adjournment of hearing in High Court

அறநிலையத்துறை சட்டத்தை ரத்து செய்யக்கோரி வழக்குகள்; ஐகோர்ட்டில் விசாரணை தள்ளிவைப்பு