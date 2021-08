மாநில செய்திகள்

தமிழகம், புதுச்சேரியில் உள்ள கடற்படை தளத்தை சுற்றி 3 கி.மீ. சுற்றளவில் ஆளில்லா விமானம் பறக்க தடை; பாதுகாப்புத்துறை உத்தரவு + "||" + Indian Navy declares 'no fly zone' in area within 3 km radius of TN naval installations

தமிழகம், புதுச்சேரியில் உள்ள கடற்படை தளத்தை சுற்றி 3 கி.மீ. சுற்றளவில் ஆளில்லா விமானம் பறக்க தடை; பாதுகாப்புத்துறை உத்தரவு