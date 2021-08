மாநில செய்திகள்

ஏராளமான திட்டங்களை வழங்கி மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தியது மத்திய அரசு: மத்திய மந்திரி எல்.முருகன் + "||" + The Central Government has raised the living standards of the people by providing numerous schemes: Union Minister L. Murugan

ஏராளமான திட்டங்களை வழங்கி மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தியது மத்திய அரசு: மத்திய மந்திரி எல்.முருகன்