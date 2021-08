மாநில செய்திகள்

மைசூருவில் இருக்கும் தமிழ் கல்வெட்டுகளை 6 மாதத்தில் இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும் மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Madurai iCourt orders transfer of Tamil inscriptions in Mysore within 6 months

