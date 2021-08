மாநில செய்திகள்

நந்தனம் நிதித்துறை கட்டிடத்திற்கு பேராசிரியர் அன்பழகன் பெயர் நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அறிவிப்பு + "||" + Finance Minister Palanivel Thiagarajan announced the name of Prof. Anpalagan for the Nandanam Finance Department building

