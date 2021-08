மாநில செய்திகள்

மாணவர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள கற்றல் இழப்பை சரிசெய்ய ரூ.200 கோடியில் கற்பித்தல் வாசிப்பு இயக்கம் + "||" + Rs 200 crore teaching and reading movement to repair learning loss of students

மாணவர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள கற்றல் இழப்பை சரிசெய்ய ரூ.200 கோடியில் கற்பித்தல் வாசிப்பு இயக்கம்