மாநில செய்திகள்

ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியின மக்களின் முன்னேற்றத்துக்கு தி.மு.க. அரசு எப்போதும் துணை நிற்கும் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதி + "||" + Adithravidar, DMK for the betterment of the tribal people. MK Stalin's assurance that the government will always stand by

ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியின மக்களின் முன்னேற்றத்துக்கு தி.மு.க. அரசு எப்போதும் துணை நிற்கும் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதி