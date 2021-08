மாநில செய்திகள்

நிதி நிலைமை இக்கட்டான நிலையில் இருப்பதால் பழைய, புதிய பென்ஷன் திட்டங்கள் குறித்து முடிவு எடுக்கவில்லை + "||" + No decision has been taken on old and new pension schemes as the financial situation is dire

