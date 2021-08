மாநில செய்திகள்

மாநில மொழிகளில்தான் பதில் அளிக்க வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The tribunal directed the Central Government to reply only in the state languages

மாநில மொழிகளில்தான் பதில் அளிக்க வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு