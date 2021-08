மாநில செய்திகள்

கடலூரில் போலீஸ் விசாரணையில் இறந்தவரின் மனைவிக்கு உரிய நீதி கிடைக்க வேண்டும் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு கே.பாலகிருஷ்ணன் கடிதம் + "||" + K. Balakrishnan's letter to MK Stalin demanding justice for the wife of the deceased in the police investigation in Cuddalore

கடலூரில் போலீஸ் விசாரணையில் இறந்தவரின் மனைவிக்கு உரிய நீதி கிடைக்க வேண்டும் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு கே.பாலகிருஷ்ணன் கடிதம்