மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் விகிதம் 1 சதவீதமாக குறைந்தது மருத்துவ துறை செயலாளர் தகவல் + "||" + Corona spread rate in Tamil Nadu is at least 1 percent, according to the Medical Secretary

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் விகிதம் 1 சதவீதமாக குறைந்தது மருத்துவ துறை செயலாளர் தகவல்