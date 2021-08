மாநில செய்திகள்

வானகரம் பகுதியில் கூவம் ஆற்றை ஆக்கிரமித்து மீன் மார்க்கெட் கட்டப்பட்டுள்ளதா? + "||" + Has a fish market been built in the Vanagaram area occupying the Koovam river?

வானகரம் பகுதியில் கூவம் ஆற்றை ஆக்கிரமித்து மீன் மார்க்கெட் கட்டப்பட்டுள்ளதா?