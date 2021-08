கொரோனா ஊரடங்கு நடைமுறையில் உள்ளதால் திருவண்ணாமலையில் கிரிவலம் செல்வதற்கு தடை

மாநில செய்திகள்

கொரோனா ஊரடங்கு நடைமுறையில் உள்ளதால் திருவண்ணாமலையில் கிரிவலம் செல்வதற்கு தடை + "||" + Corona curfew is in force and it is forbidden to go to Kiriwalam in Thiruvannamalai

