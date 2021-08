மாநில செய்திகள்

மக்களைக் கடுமையாக பாதிக்கிற வரி விதிப்புகளை பாஜக அரசு உடனடியாகத் திரும்பப் பெற வேண்டும்-கே.எஸ்.அழகிரி + "||" + BJP government should immediately withdraw the taxes that are severely affecting the people - KS Alagiri

மக்களைக் கடுமையாக பாதிக்கிற வரி விதிப்புகளை பாஜக அரசு உடனடியாகத் திரும்பப் பெற வேண்டும்-கே.எஸ்.அழகிரி