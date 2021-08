மாநில செய்திகள்

பேருந்துகளில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால் நடவடிக்கை - அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் + "||" + Action if extra charges are levied on buses Minister Rajakannappan

பேருந்துகளில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால் நடவடிக்கை - அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன்