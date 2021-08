மாநில செய்திகள்

மனித இனத்திற்கு கொரோனா பெரும் சவால் ரங்கசாமி வேதனை + "||" + Maṉita iṉattiṟku korōṉā toṟṟu perum cavālāka uḷḷatāka mutal-amaiccar raṅkacāmi kūṟiṉār. 85 / 5000 Translation results First Minister Rangasamy said that corona infection is a major challenge to humankind.

