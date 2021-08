மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் ஊரடங்கில் கூடுதல் தளர்வுகள்; பள்ளி, கல்லூரிகள் 1-ந்தேதி திறக்கப்படும்; நாளை முதல் தியேட்டர்கள் திறக்க அனுமதி + "||" + Additional relaxation of curfew in Tamil Nadu; Permission to open theaters from tomorrow

