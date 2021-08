மாநில செய்திகள்

தமிழகம் முழுவதும் நாளை முற்பகல் 11.30 வரை நகைக்கடைகள் மூடப்படும் என அறிவிப்பு + "||" + Jewelery shops across Tamil Nadu will be closed till 11 30 am tomorrow

