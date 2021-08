மாநில செய்திகள்

கலை அறிவியல் கல்லூரிகளில் முதுகலை பட்டப்படிப்பு; நாளை முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிப்பு + "||" + Notice to apply for PG in arts and sciences colleges from tomorrow

